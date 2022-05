Ludmilla é a primeira artista negra sulamericana a ultrapassar 2 bilhões de streams

Mais um recorde. Depois de ser a primeira cantora negra da América do Sul a bater 1 bilhão de streams no Spotify, a cantora Ludmilla acabou de ultrapassar os 2 bilhões de streams na plataforma.

A caxiense compartilhou a notícia com muita alegria nas redes sociais. Cantando funk e pagodinho, Lud possui quase 5 milhões de fãs acompanhando suas músicas na plataforma de stream, mas o número de ouvintes é muito maior: cerca de 8,4 milhões de pessoas ouvem Ludmilla por mês, 1,5 milhões só em São Paulo, cidade que mais reproduz suas músicas.

A faixa mais popular do mês de abril é Socadona, com a participação do jamaicano Mr. Vegas, com 38 milhões de reproduções. Em seguida, Café da Manhã, com Luiza Sonza que foi reproduzida 37 milhões de vezes e a terceira da lista foi feita para a sua mulher, Brunna Gonçalves, Maldivas, com 17 milhões de streams.