Livro de Irka Barrios tem lançamento marcado para este sábado

A Livraria Taberna (Rua dos Andradas, 736) recebe neste sábado (7), às 16h30min, o lançamento do livro Júpiter Marte Saturno (Uboro, 2022, 104 págs., R$ 35,00), da autora Irka Barrios. Na ocasião, haverá ainda um bate-papo com as escritoras Mariam Pessah e Caroline Joanello.