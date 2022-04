Reportagem cultural do Jornal do Comércio é finalista do 1° Prêmio Sintergs de Jornalismo

Uma das reportagens culturais publicadas pelo caderno Viver do Jornal do Comércio está entre os finalistas do 1° Prêmio Sintergs de Jornalismo, que teve os finalistas divulgados pela comissão julgadora nesta sexta-feira (29). Escrita pelo jornalista Rafael Gloria, Os tesouros da Biblioteca Pública do Estado concorre na Categoria Impresso. Os vencedores do concurso serão conhecidos em cerimônia de premiação que ocorrerá no dia 12 de maio, na sede do sindicato.

A comissão julgadora é formada por representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors), da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado (Arfoc-RS), da assessoria de comunicação do Sintergs e da diretoria de Comunicação do sindicato, além de jornalista de mercado e servidor jornalista associado ao Sintergs.

Confira abaixo a lista completa de finalistas do 1° Prêmio Sintergs de Jornalismo:

Categoria Online

Danton Júnior e Carolina Pastl - Correio do Povo

Trabalho: Colmeias ameaçadas

Eduardo Pinzon - GauchaZH

Trabalho: Por que Porto Alegre tem uma das maiores taxas de infecção por sífilis do Brasil

Luís Gomes - Sul21

Trabalho: Desde 2016, RS perdeu 17,6% de servidores na ativa: ‘Estado não quis ficar comigo’

Categoria Impresso

Danton Júnior - Correio do Povo, caderno Correio Rural

Trabalho: Abates clandestinos desafiam fiscalização

Mauren Xavier - Correio do Povo, caderno + Domingo

Trabalho: Descrença na carreira - Ainda vale a pena ser servidor público?

Rafael Gloria - Jornal do Comércio, caderno Viver

Trabalho: Os tesouros da Biblioteca Pública do Estado

Categoria Fotografia

André Ávila - Zero Hora

Trabalho: Patrimônio Intocado

Jefferson Botega - Zero Hora

Trabalho: Refúgio Cinzento

Jorge Leão - Brasil de Fato RS

Trabalho: Veja como você vai pagar a conta da reforma administrativa

Categoria Eletrônico

Eduardo Matos - Rádio Gaúcha

Trabalho: Desarticulada quadrilha que vendia carne de cavalo como se fosse de gado no RS

Rodrigo D’avila - Rádio Comunitária, de Frederico Westphalen

Trabalho: Um sentinela em defesa da saúde dos gaúchos

Tércio Saccol - podcast Bendita Sois Vós

Trabalho: Servidores públicos entre a exaustão e a retórica