Novo disco de Diego Dias e Veco Marques é apresentado no palco do Theatro São Pedro

Nesta sexta-feira (6), às 21h no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), os músicos gaúchos Diego Dias e Veco Marques realizam um show para apresentar o álbum Pão de queijo & Chimarrão, lançado no início do mês de março. Com nove faixas, a obra revisita grandes clássicos da música mineira com uma roupagem regional do sul.

Parte do repertório homenageia os 50 anos do Clube da Esquina, com músicas de compositores como Flávio Venturini, Lô Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Milton Nascimento, Márcio Borges e Samuel Rosa. Entre as faixas, Espanhola, São Vicente, Sal da terra e Trem azul.

Por serem versões instrumentais, Veco e Diego surpreendem na delicadeza dos arranjos, com a capacidade de “agauchar” verdadeiros clássicos da música brasileira.

No show apresentado no Theatro São Pedro, Diego e Veco serão acompanhados pelos músicos Dani Vargas na bateria e Miguel Tejera no baixo, contando ainda com a participação da Orquestra Rosariense, formada por alunos do Colégio Marista Rosário. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.