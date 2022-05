Violência musical no Opinião

Um dos nomes definidores do metal extremo mundial, a banda Cannibal Corpse vai estar em Porto Alegre no dia 10 de maio, terça-feira da semana que vem, promovendo seu mais recente álbum de estúdio, Violence Unimagined. O show acontece no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 20h. Ingressos (de R$ 180,00 a R$ 360,00) estão à venda pelo Sympla.

Com mais de três décadas de existência e divulgando o 15º trabalho de estúdio da carreira, o Cannibal Corpse é caracterizado pelo death metal ríspido e brutal, com andamento veloz e temáticas macabras e sanguinolentas. Outra característica do grupo é a execução precisa, em arranjos que combinam o extremismo musical com muita técnica instrumental. Em 2015, os cinco músicos bateram a marca de 2 milhões de discos vendidos, tornando-se o maior nome do death metal de todos os tempos.