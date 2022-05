Ecarta Musical exibe gratuitamente o show 'Gavetas', de Jalile

Neste sábado (7), às 18h, a cantora e compositora Jalile Petzold apresenta no Ecarta Musical o show Gavetas, com 12 composições. Na ocasião, acompanhada de Antonella Pons no baixo e voz e Kevin Brezolin nos beats, mostra novas brasilidades e a musicalidade do pop com sua poesia em apresentação intimista.