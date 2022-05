Influente no campo da diversidade, Cida Bento participa do 'Roda viva' desta segunda-feira

Eleita pela revista The Economist como uma das 50 personalidades mais influentes do mundo no campo da diversidade, a psicóloga e escritora Maria Aparecida da Silva Bento - ou só Cida Bento - participa do Roda viva desta segunda-feira (2). O programa apresentado por Vera Magalhães vai ao ar às 22h na TV Cultura.

A convidada, que é uma das vozes mais respeitadas no combate ao racismo e ao preconceito no Brasil, é autora do livro Pacto da branquitude. Na obra, ela questiona o domínio de uma parcela da população sobre as demais e mostra como o racismo estrutural existente no País impede qualquer avanço no sentido de uma sociedade mais justa e igualitária.

Doutora em Psicologia e conselheira/fundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades-Ceert, ela alerta em seus textos que não pode existir meritocracia em um país racista como o Brasil.