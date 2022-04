CHC Santa Casa apresenta espetáculo infanto-juvenil baseado em Shakespeare

O primeiro projeto beneficiado pelo Edital de Ocupação de 2022 do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) chega aos palcos da instituição neste domingo (1º), às 16h. Com renda revertida totalmente para os artistas, a peça infanto-juvenil Macbeth e o reino sombrio: Shakespeare para crianças reúne diferentes técnicas artísticas e corporais.

Sympla Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis para compra na plataformapelo valor de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada).

Adaptada do clássico texto de William Shakespeare, a montagem propõe uma aproximação do público com a obra do autor, ao mesmo tempo em que mantém a sequência poética das cenas criadas pelo dramaturgo inglês. Sob a direção de Joao Pedro Decarli, a peça faz renascer no palco a alma do dramaturgo e a grandeza do teatro.

No enredo, os generais de guerra Macbeth e Banquo voltam triunfantes de uma batalha contra a Noruega. Passando por um pântano, se deparam com três bruxas que lhes apontam algumas previsões que resultam em tempestuosos conflitos.

A linguagem circense e de contação de história aparece intercalada com as cenas teatrais que contam a trama trágica de um jeito leve e divertido, sem desconsiderar a importância de falar sobre temas como ganância pelo poder, ambição, traição e morte.