Noite dos Museus divulga lista de instituições para edição deste ano

Depois de dois anos sem atividades presenciais, a Noite dos Museus volta para o circuito cultural de Porto Alegre no dia 21 de maio, movimentando novamente as ruas e os espaços artísticos da cidade. Prevista para ser a maior edição já realizada do evento, a iniciativa contará com número recorde de museus e artistas: serão 20 instituições abertas para visitação gratuita e em horário diferenciado, das 19h à 1h, que receberão cerca de 100 atrações com apresentações musicais, performances e intervenções artísticas.

Para dar conta do público crescente (que chegou a mais de 100 mil pessoas na última maratona presencial, realizada em 2019), a organização também irá ampliar o espaço de circulação ao ar livre, instalando dois palcos externos no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega e outro em frente ao Museu da Brigada Militar. Algumas das ruas do entorno serão fechadas para o trânsito de veículos, priorizando o acesso de pedestres e facilitando a movimentação a pé na região.

Entre os centros culturais participantes deste ano, cinco são inéditos. Eles são o Instituto Ling, que passa a ser uma opção para visitação na Zona Norte da capital; o Museu Militar do Comando Militar do Sul e o Palácio Piratini, ambos no Centro Histórico; e duas entidades que receberão exposições especialmente para a noite: a Galeria do Dmae, no bairro Moinhos de Vento, e a Fábrica do Futuro, no 4º Distrito.

Completam a lista outras 15 instituições que já haviam participado anteriormente. São elas: Casa de Cultura Mario Quintana, Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Cinemateca Capitólio, Espaço Força e Luz, Farol Santander, Memorial do Rio Grande do Sul, Museu da Brigada Militar, Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, Museu da Ufrgs, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, Museu Julio de Castilhos, Pinacoteca Aldo Locatelli, Pinacoteca Ruben Berta e Planetário da Ufrgs.

Os locais ainda receberão diversas apresentações artísticas envolvendo áreas como música, teatro, dança e literatura. A programação completa e a relação dos artistas participantes serão divulgadas em breve.