Instituto Ling promove edição especial das Audições Comentadas de Música Erudita

Com peças de Heitor Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Lecuona e Astor Piazzolla, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) realiza nesta quinta-feira (5), às 19h30min, uma edição especial do projeto Audições Comentadas de Música Erudita dedicada à música de concerto das Américas.

No encontro, que mistura aula com recital ao vivo, os pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz explicam como cada nação desenvolveu uma personalidade musical própria. Além disso, mostram como as culturas europeia, indígena e africana influenciaram a nossa música com ritmos como habaneras, maxixes, joropos, valsas peruanas, tangos brasileiros, ragtime e jazz.