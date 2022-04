Ocupação 'Tecendo em tinta preta' passa a integrar o Projeto Vitrine CCMQ

Realizado pela Casa de Cultura Mario Quintana e pelo RS Criativo, o Projeto Vitrine CCMQ passa a receber até o final do mês de maio a ocupação Tecendo em tinta preta. A iniciativa, que traz agora uma proposta dos artistas visuais Flowjack, Ariel Lexistão e Janice Rosa, ficará no térreo do complexo cultural (Rua dos Andradas, 736).