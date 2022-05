Ritmos do Sul ganham destaque em show no Chapéu Acústico

A Biblioteca Pública do Estado apresenta nesta terça-feira (3), às 19h no Salão Mourisco da BPE (Rua Riachuelo, 1190), o show Rama: o silêncio pede milonga com Ana Matielo, Clarissa Ferreira e Dy Ferranddis. A apresentação gratuita, que integra o projeto Chapéu Acústico, retrata a pampa gaúcha e as ancestralidades indígenas na perspectiva feminina.