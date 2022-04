Espetáculo 'Trago sorte mentira & morte' ganha versão virtual e gratuita

canal de YouTube do grupo Um dos mais premiados coletivos teatrais do Rio Grande do Sul, o Grupo Cerco irá lançar neste sábado (30), às 20h, uma versão virtual e gratuita do espetáculo de opereta-rock Trago sorte mentira & morte. A peça ficará disponível durante 48 horas noe contará com recurso de Libras.

Com texto e canções originais de Celso Zanini, integrante do grupo, a montagem escrita em rimas e repleta de comicidade conta com a direção musical de Simone Rasslan e direção cênica de Inês Marocco e Kalisy Cabeda.

Na narrativa, que se passa em um bar decadente, personagens boêmios vivem imersos em bebidas, jogos e sedução. Valentin, um trambiqueiro malandro, e Thomas, um trapaceiro de jogos de azar, têm seu caminho cruzado por Marquito, um político argentino, e Lívia, uma sedutora femme fatale.