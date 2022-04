Nos próximos dias 7 e 8 de maio (sábado e domingo), acontece a exibição do longa-metragem A Dama e o Vagabundo, às 16h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085 - Centro Histórico, Porto Alegre). Os ingressos custam R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia-entrada).

Para que o público infantil também possa acompanhar, a produção dirigida por Clyde Geronimi será projetada na versão dublada. Lançado em 1955 pela Disney, o clássico irá encerrar a atual temporada do projeto Sessão Vagalume da Cinemateca Capitólio. Criado em 2019, o projeto oferece um circuito alternativo de cinema infanto-juvenil.

Mesclando os gêneros animação, musical e romance, o filme é uma das mais famosas histórias de amor já produzidas pelo cinema. Na trama, as estrelas formam um casal de cães: uma cocker spaniel mimada e um vira-lata durão, mas amável. Eles embarcam em uma aventura inesperada e, apesar das diferenças, vão se aproximando e até protagonizam jantares românticos de espaguete à luz de velas.

No clássico, o Vagabundo saboreia a independência de um mundo sem coleiras ou cercas junto de seus amigos de rua, a vivaz e cheia de atitude, Peg, e o bad boy, Bull. Mas Lady sente falta do conforto e da segurança de uma família e, logo, os dois terão que decidir onde e a quem pertencem.

Antes da exibição do filme, a partir das 15h30min, o público poderá conhecer os bastidores do prédio histórico em visitas guiadas. No roteiro estão incluídas a biblioteca, a área do acervo e sala de projeção, onde é possível ver de perto os rolos de filme em película.