Bel Medula, de Isabel Nogueira lança novo single 'A pedra e a vidraça'

Concebida durante a pandemia de Covid-19, a música A pedra e a vidraça dá o pontapé inicial ao quarto álbum da carreira de Isabel Nogueira, idealizadora do projeto Bel Medula. O single, que também conta com a participação do parceiro de longa data da artista, Luciano Zanatta, será liberado nas plataformas digitais nesta quinta-feira (5).