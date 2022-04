Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre terá programação comemorativa ao Dia Internacional da Dança

Nesta sexta-feira (29), duas atividades ocorrem no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Veríssimo, 307 - Menino Deus) em comemoração ao Dia Internacional da Dança (dia 29 de abril). Ás 19h, acontece a sessão de autógrafos do projeto editorial da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) Escritos da Dança 2 – Mais um passo de dança; e às 20h30min é a vez do Conjunto de Folclore Internacional (CFI) – Os Gaúchos, realizar apresentação de espetáculo no Teatro Renascença. Ambas as atrações são promovidas pelo Centro de Dança da SMC e têm entrada franca.

O espetáculo do conjunto Os Gaúchos tem direção geral de Alexandre Grivicich e irá levar ao público coreografias de diversas culturas que influenciaram na formação de seu repertório. Haverá menção ao Paraguai e a influência guaranítica, com foco na leveza e graça da dança feminina; seguida do Folclore do Arquipélago dos Açores, de onde vieram os primeiros colonizadores da Capital, há 270 anos; e, encerrando, a apresentação, o grupo ergue a estampa do Estado, com uma coreografia que remete à mescla de culturas e povos que chegaram ao Rio Grande do Sul.

Já o livro Escritos da Dança 2 – Mais um passo de dança tem como recorte as ações de dança na Capital nos seus aspectos históricos, socais e pedagógicos e faz um registro cultural dessa arte na cidade. A publicação foi editada pela Canto Cultura e Arte e tem como coordenador Airton Tomazzoni e como organizadores Alyne Rehm, Diego Esteves, Suzane Weber e Wagner Ferraz. No total, 32 autores escrevem sobre Dança e História; Dança, Poética e Ensino, Dança e Crítica; Dança e Saúde; Pesquisa e Experiência em Dança.