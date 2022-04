Festival de Cinema de Gramado abre nesta segunda-feira inscrições para curtas e longas gaúchos

ficha disponível virtualmente A partir desta segunda-feira (2), a organização do Festival de Cinema de Gramado abre as inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos. Os interessados têm até às 23h59min do dia 27 de maio para preencher a

O evento consagra mais uma vez a parceria entre o Festival de Gramado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que juntos promovem, pela 19ª vez, a mostra competitiva com produções do Estado. No grupo dos curtas, os participantes concorrem ao troféu em 13 categorias: Melhor filme, Melhor ator, Melhor atriz, Melhor direção, Melhor roteiro, Melhor fotografia, Melhor montagem, Melhor direção de arte, Melhor música, Melhor edição de som, Melhor produção/produção executiva, Júri da Crítica e Menção honrosa.

Mantendo o compromisso com as produções locais, Gramado também reforça a parceria estabelecida na edição passada com a Secretaria de Estado da Cultura e com o Instituto Estadual de Cinema na entrega do Prêmio Sedac/Iecine de Longas-Metragens. Os filmes participantes concorrem ao Kikito em dez categorias técnicas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Desenho de Som e Melhor Trilha Musical.

Com o objetivo de conceder um olhar ainda mais plural à produção audiovisual gaúcha, a curadoria dos longas passa a contar com o nome da jornalista Carol Zatt, que atuou como editora de Cultura no Jornal do Comércio. Mestra em Ciências da Comunicação e especialista em Arqueologia e Patrimônio, ela se junta ao programador da Cinemateca Capitólio, Leonardo Bomfim, na tarefa de selecionar os filmes exibidos.