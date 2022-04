Série sobre as transformações da Amazônia estreia neste sábado no SescTV

Acompanhando as pesquisas realizadas no sítio arqueológico Monte Castelo, em Rondônia, pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves, a série Amazônia, arqueologia da floresta estreia neste sábado (30), às 20h, na plataforma online e grauita SescTV. Não há necessidade de cadastro prévio para acessar a atração.

As escavações, mostradas na produção dirigida por Tatiana Toffoli, foram feitas em parceria com os moradores da aldeia Palhal, da etnia Tupari. Elas mostram como a Amazônia foi transformada pelos povos indígenas ao longo dos últimos seis mil anos, trazendo uma reflexão sobre como a presença humana ajudou a moldar a floresta ocupada e transformada pelos povos que a habitam há milhares de anos.

Natural de Porto Alegre, a premiada diretora também comandou e montou Juruá, que integra o longa-metragem Pessoas contar para viver; Baré, povo do rio; Louceiras; e Chapa. Além disso, junto com a Muiraquitã Filmes, assina a produção do longa Mar de dentro, que está em cartaz nos cinemas.