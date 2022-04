Espaço 373 recebe o espetáculo 'O fabuloso concerto de Amélie Poulain'

Com cinco conhecidos músicos da cena gaúcha no palco, o espetáculo O fabuloso concerto de Amélie Poulain chega ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) neste sábado (30), às 21h, apresentando a trilha sonora do filme dirigido por Jean-Pierre Jeune. Os ingressos, disponíveis para compra no, custam entre R$ 35,00 e R$ 100,00.