Margs inaugura mostra com panorama da produção artística de Guilherme Dable

Ocupando duas galerias do 2º andar do Margs (Praça da Alfândega, s/n), a mostra individual do artista Guilherme Dable chega ao museu neste sábado (30), com abertura marcada para às 10h30min. A exposição, intitulada Não um tempo, mas um lugar, traz ao público uma compreensão ampla da produção do artista.

Dable é um dos mais destacados nomes de sua geração. De um lado, sua trajetória é marcada pela atuação junto ao Atelier Subterrânea, um coletivo que fez história em Porto Alegre ao renovar e dinamizar o ambiente artístico local. Do outro lado, sua obra é caracterizada pela investigação que tem desenvolvido em torno dos campos do desenho e da pintura, acionando outros meios como vídeo, instalação e performance.

A mostra é concebida para pontuar e assinalar o momento de adensamento da produção e do amadurecimento da caminhada do artista, sobretudo pelo alcance da sua atuação nos últimos anos. No conjunto, há obras de coleções particulares, além de acervos de instituições. As visitas gratuitas podem ser feitas até o dia 14 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.