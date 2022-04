Rima Trio é atração de novo projeto cultural da Casa Rima

Com edições quinzenais, o projeto Jam de Quinta da Casa Rima inaugura nesta quinta-feira (28), às 20h, com o show do Rima Trio, formado por Dionara Schneider (piano), Bernardo Zubaran (gaita e baixo) e Paulo Guerra (sal alto e tenor).

O espaço de design de moda e decoração (localizado na travessa Azevedo, 98 - Floresta), deve movimentar a programação cultural da Capital gaúcha, com uma série de intervenções musicais e visuais variadas, que passarão a ocorrer a cada 15 dias.

Ainda latente, a iniciativa se pretende um projeto plural. Uma das ações deve ser a projeção fotográfica de Selene Sanmartim, especializada em astrofotografia e que acaba de chegar de uma viagem pelo Salar de Uyuni.

O local oferece opções de bebidas e o food truck do Johnny irá apresentar seu cardápio de sanduíches, porções e sobremesa. A entrada é gratuita e o cachê para os músicos é espontâneo. São aceitos pagamentos em dinheiro, Pix ou cartões.

"Nossa empresa é uma estamparia com uma conotação fabril, composta por maquinários pesados e toda linha de produção que transforma nossas criações em tecidos estampados", comenta a idealizadora do projeto e proprietária da Casa Rima, Mariana Pessini. "Chegamos à conclusão que tudo que nos move para criar nossos tecidos são as fontes artísticas nas quais bebemos", explica.

Ela destaca que, desde 2019, a Casa Rima vem compondo projetos culturais que sirvam como elo entre a arte e a fábrica. "Chegamos a lançar um deles em parceria com o ilustrador e artista Renan Santos, mas tivemos que engavetar os subsequentes devido à pandemia", comenta.