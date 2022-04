Orquestra da Ospa apresenta trilhas sonoras de sucesso em concerto neste final de semana

Trazendo de volta um dos eventos mais queridos do público, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta neste sábado (30) e domingo (1), às 17h na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501), o concerto Música de Cinema. Tão famosas quanto os filmes, as trilhas sonoras de O poderoso chefão, O mágico de Oz, O rei leão e Star Wars fazem parte do repertório escolhido.

A edição deste ano conta com participações muito especiais, como o Ballet Vera Bublitz, o Coro Sinfônico da Ospa e um grande elenco de cantores: Ariane Wink, Juliano Barreto e Gabrielle Fleck, que também será mestre de cerimônias.

A regência fica por conta do maestro Evandro Matté, que diz ter selecionado as faixas combinando clássicos do audiovisual com sucessos recentes e contemporâneos como 007 - No time to die e a nova versão de Coringa. Outro destaque da apresentação é a interpretação de um título brasileiro: a Suíte Sinfônica de O tempo e o vento.