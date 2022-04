Café Fon Fon recebe duas apresentações do músico Paulo Novaes

Para encerrar a programação de apresentações do mês de abril, o cantor e compositor Paulo Novaes desembarca em Porto Alegre para dois shows, na sexta-feira (29) e no sábado (30), às 21h no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). A performance conta ainda com participação especial de Zelito Ramos. Os ingressos custam R$ 50,00 e o WhatsApp (51) 99880-7689 está disponível para dúvidas e informações.

Instrumentista nascido em São Paulo, Novaes possui, aos 28 anos, uma relevante trajetória na música, sendo o atual vencedor do Grammy Latino na categoria de melhor canção em língua portuguesa com Lisboa, em parceria com Ana Caetano. Além disso, já teve diversas canções suas gravadas nas vozes de nomes como Anavitória, Tiago Nacarato, Lenine e muitos outros.

Quase um ano após o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Minha cabeça, Paulo Novaes realizou gravação do seu novo trabalho, que será lançado no final do mês de maio em todas as plataformas de streaming. O show em formato acústico contou com a participação especial do violonista João Camarero, que dividiu com Paulo duas canções. Esse será o primeiro disco ao vivo da carreira do músico que, atualmente, também está em processo de desenvolvimento do seu quarto álbum de estúdio.