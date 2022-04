Cíntia Moscovich abre inscrições para sua Oficina do Subtexto pela plataforma Zoom

Estão abertas as inscrições para a Oficina do Subtexto da jornalista e escritora Cíntia Moscovich, que promoverá um total de 12 encontros virtuais, a partir do dia 10 de maio, pela plataforma Zoom. As vagas são limitadas e o contato é deve ser feito por e-mail ( [email protected] ).

Este ano, as turmas irão finalizar o curso com a publicação de um livro com os melhores textos, cuja edição (sem custo para os alunos) ficará a cargo da editora Bestiário, do escritor e artista plástico Roberto Schmitt-Prym.

Concebida com o objetivo de estimular a criatividade, com ênfase da criação de textos ficcionais (conto moderno), a oficina vale-se de ferramentas disponíveis no meio digital (textos, filmes, clipes, concertos) e é dividida em dois módulos de aula, sempre às terças-feiras, das 18h30min às 20h30min .

No decorrer dos encontros, serão realizados exercícios de escrita, de desbloqueio corporal e espacial e de sensibilização para o texto, além de alertas contra os clichês e chavões de composição, e ainda tarefas práticas e teóricas.