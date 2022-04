Palco do Araújo Vianna recebe show de tributo ao Queen neste sábado

Para homenagear os 30 anos sem Freddie Mercury, o Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) recebe neste sábado (30), às 21h, um dos maiores tributos ao Queen da América Latina: o Queen Celebration in Concert. Com mais de 50 anos de carreira, a lendária banda britânica é um fenômeno mundial que atravessa gerações.

Liderada por Freddie, figura emblemática nos palcos e fora deles, o grupo de rock tem sua trajetória musical contada no show. No palco, o talentoso cantor André Abreu dá vida ao imortal ícone.

Com performances eletrizantes, cenários deslumbrantes, projeções e figurinos impecáveis, a apresentação, que mistura o rock com o erudito, faz o público viajar no tempo ao revisitar os sucessos da banda.