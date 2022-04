Cassiano Santos Cabral lança romance policial 'A Sombra da Passarela'

Mesclando suspense com questões jurídicas, o escritor e advogado Cassiano Santos Cabral lança neste sábado (30), às 17h no Espaço Cultural IARGS (Av. Borges de Medeiros, 1.127), seu quinto livro, o romance policial A sombra da passarela (Helvetia Éditions, 300 páginas, R$ 52,90).

Especialista em Direito Público, o autor traz na obra cenários com destaque para Porto Alegre, valorizando a cultura gaúcha por meio do churrasco e do chimarrão. Sua intenção é homenagear os 250 anos da fundação da cidade, comemorado em 26 de março deste ano.

A história se desenrola com dois assassinatos e, embora existam muitos diálogos com explicações técnicas referentes ao Direito Penal, as explicações são feitas de forma coloquial para que todos os leitores consigam entender. Para reflexão, o autor, faz o seguinte questionamento: “até que ponto poderemos abrir mão da nossa tábua de valores por amor?”