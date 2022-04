Palco BellAnima recebe show da Orquestra Jovem Recanto Maestro com Os Fagundes

Situado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro o anfiteatro ao ar livre recém-inaugurado Palco Bell’Anima recebe neste sábado (30), às 19h30min, uma apresentação inédita do grupo Os Fagundes, formado pelos irmãos Ernesto (voz e bombo leguero), Neto (voz e violão) e Paulinho (violão e guitarra) e pelo pai Bagre Fagundes (voz e gaitinha). Os quatro músicos também irão dividir o palco com a Orquestra Jovem Recanto Maestro, projeto social de ensino da música clássica.

O repertório escolhido pelos Fagundes irá explorar novas sonoridades, trazendo uma trilha que reflete a trajetória da família, que vai do México ao Alegrete, passando pela Itália, França e Argentina.

Os ingressos para a apresentação estão à venda no site www.guicheweb.com.br e na Lojas Dullius do Recanto Maestro com preços a partir de R$ 145,00.