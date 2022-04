Sambista gaúcho Carlinhos Presidente lança single e videoclipe

Em clima de festa, o sambista gaúcho Carlinhos Presidente lança oficialmente neste domingo (1) a música Todas as crenças. A celebração acontece no evento Feijuca do Presida, a partir das 12h, no Espaço Cultural Paulo Pinheiro (Rua Valparaíso, 776).

A faixa ganhou um videoclip, gravado nas ruas do Centro do Rio de Janeiro, em redutos do samba carioca como a Pedra do Sal e Casa da Tia Ciata, espaço cultural que reverencia a memória da mulher que é conhecida como a matriarca do samba. A produção pode ser vista no YouTube.

Todas as crenças contou com produção executiva de Milton Manhães, um dos principais nomes do samba do Brasil, e arranjo do carioca Alceu Maia. Crítica e de cunho social, a faixa destaca a diversidade cultural e étnica do País.

Na apresentação de domingo, Carlinhos Presidente apresenta ainda clássicos do samba, releituras e músicas autorais de seu primeiro disco, Sambista do Povo, lançado em 2015. Os ingressos estão à venda pelo Instagram @carlinhospresidenteoficial.