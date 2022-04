Para além dos muros da escola, Orquestra Villa-Lobos celebra 30 anos de atividade

Há 30 anos transformando vidas e fazendo a diferença dentro da comunidade da Lomba do Pinheiro, a Orquestra Villa-Lobos celebra as três décadas de atividade com um concerto especial nesta quinta-feira (28), às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). Com 33 jovens músicos e participações especiais, o espetáculo apresentará uma retrospectiva das atividades desenvolvidas pelo programa de educação musical ao longo do tempo, marcando ainda o retorno do grupo para os palcos depois de dois anos de pandemia. Todos os ingressos para o show já estão esgotados.

Inicialmente apenas para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, a iniciativa desenvolvida pela professora Cecília Rheingantz Silveira começou atendendo apenas 14 estudantes no ensino da flauta. Aos poucos, o trabalho foi se multiplicando no número de interessados, nos tipos de instrumentos oferecidos e também nas parcerias estabelecidas com outros educadores, ampliando o alcance até mesmo para fora dos muros da instituição. “A orquestra costuma dar essa ideia de música sinfônica e de repertório erudito. No nosso caso, introduzimos instrumentos variados e populares, além dos clássicos, sempre buscando valorizar muito as manifestações culturais da própria comunidade, que é caracterizada pelo espírito carnavalesco”, explica a idealizadora.

Para ela, o projeto está estabelecido em cima de três grandes pilares: Educação (formando, além de músicos, indivíduos com autonomia que possuem liberdade de escolha e consciência), Arte (como canal de comunicação), e Inclusão social (reconhecendo a importância do projeto para a criação das crianças na periferia). “Famílias inteiras tiveram suas vidas transformadas por meio da nossa iniciativa. A Orquestra quebra esse paradigma de que a escola pública não consegue oferecer um ensino de qualidade. Os talentos estão aí, basta oferecermos boas oportunidades para que possam se desenvolver”, complementa.

Dos 23 educadores que agora atuam nas oficinas do projeto, mais da metade também já participou como aluno durante a infância e adolescência. “Temos muitas crianças que começaram pequenas com a gente e hoje são formadas em Música na universidade. Isso mostra que é sim possível. Eles só precisam se sentir capazes dentro deste ambiente.”

Diverso e dinâmico, o repertório preparado para a comemoração aproxima o público da música de concerto ao mesmo tempo em que resgata os 30 anos de história do grupo. A abertura acontece com uma peça do próprio Heitor Villa-Lobos que, além de dar nome ao projeto, também batalhou muito para quebrar as barreiras entre a música erudita e popular. Na sequência, nomes como Preto X (rapper da comunidade), Ivan Lins, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Flávio Venturini, Renato Teixeira, João Nogueira e George Harrison também serão interpretados.

Essa será a primeira grande apresentação desde as imposições estabelecidas em decorrência da Covid-19. “Enfrentamos dificuldades nesse meio tempo, principalmente durante a pandemia. Além do distanciamento, tivemos nosso financiamento totalmente cortado por quase dois anos porque, na época, a prefeitura não renovou o convênio com a entidade que mantém os educadores contratados. Mas, mesmo assim, nunca desistimos de buscar alternativas. Quando olho para trás, vejo uma longa e linda trajetória.”