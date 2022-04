Peça produzida no Estado leva educação financeira a diversas localidades brasileiras

Nesta quarta-feira (27), a peça teatral #Juntos estará em Sapiranga, para uma apresentação às 20h, no Centro Municipal de Cultura Lucio Fleck (Rua Sete de Setembro, 766 – Centro). Com dramaturgia de Dedé Ribeiro, a montagem dirigida por Daniel Colin pretende levar educação financeira a diversas localidades brasileiras e iniciou a turnê por Alvorada, na terça-feira (25). Para isso, conta com o apoio da Fundação Sicredi por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ao todo, a equipe percorrerá 28 cidades gaúchas e seis catarinenses até 23 de junho, quando se encerra a primeira etapa da turnê que prevê rodar 80 municípios do País. Todas as apresentações serão gratuitas e abertas ao público.

O elenco formado por Bruna Casali, Denis Gosh, Douglas Oliveira, Lauro Fagundes, Lucas Prado, Luciano Correa, Maurício Schneider, Natasha Villar, Phill, e Ursula Collischonn leva à cena, de forma descontraída, as questões da transição do jovem para a vida adulta, em suas mudanças e decisões.

A ação se passa no dia da formatura de três colegas inseparáveis no Ensino Médio, que traçam planos para o futuro. No entanto, a separação é inevitável, mas a distância, hoje, é relativa, graças às redes sociais. Com o auxílio da irmã de um deles e de outras personagens que aparecem, os amigos criam juntos um projeto que possa reuni-los outra vez e garantir que seus sonhos de trabalho se realizem.

Concebida para um público jovem, de 13 a 20 anos, a peça conta com cenários de Rodrigo Shalako e figurinos de Antônio Rabadan e tem produção assinada pela Dux /Liga Produção Cultural.

"O espetáculo reflete com leveza e bom humor as questões que preocupam os jovens. Como preparar-se para o futuro com tantos caminhos possíveis?", destaca a dramaturga. "Nos dias de hoje, o espaço físico não precisa ser compartilhado para que as pessoas possam cooperar, se unir e construir seus projetos de vida juntas", emenda.

Já o diretor afirma que, através de uma concepção contemporânea, #Juntos brinca com o analógico e o virtual. "Foca no advento da internet e suas ferramentas como uma possibilidade concreta para a realização de projetos e parcerias duradouras, ainda que distantes fisicamente", explica Colin. Ele complementa que o Sicredi tem sido "extremamente relevante" às artes cênicas do Brasil.

"Os espetáculos apoiados pela instituição circulam por centenas de cidades brasileiras há mais de uma década, sendo acessados por milhares de espectadores de forma gratuita, como foi o caso de Qual Vai Ser?, peça dirigida por mim em 2015, que se apresentou em 256 cidades de norte a sul do Brasil até 2018", destaca.

Antes disso, foram realizadas as montagens e turnês de A Caravana dos Poupedis; Rir e Poupar: é só Começar e Zum, Zum, Zum- A União faz a Vida, também com o apoio da Fundação Sicredi. Todas aconteceram via Lei federal de Incentivo à Cultura e tiveram excelente retorno de público.

"O fato de o espetáculo rodar por pequenos municípios, que muitas vezes não têm a oportunidade de receber muitas atrações culturais, tem grande sinergia com a nossa atuação, que busca o desenvolvimento local das comunidades também fora dos grandes centros urbanos", pontua a gerente da Fundação Sicredi, Cristiane Amaral.

Após a apresentação desta quarta, o espetáculo segue para Osório, onde será executado às 20h de quinta-feira (28) na Câmara Municipal de Vereadores (Avenida Jorge Dariva, 1211, Centro).