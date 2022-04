De volta aos espetáculos presenciais, Palco Giratório acontece em maio na Capital

Um evento para marcar o reencontro dos grupos cênicos com os palcos e com o público de Porto Alegre. É esse o espírito da 16ª edição do festival Palco Giratório, cujo lançamento oficial aconteceu na última terça-feira (26) na sede da Fecomércio, em Porto Alegre. Na atividade, foi apresentada a programação completa do festival, programado para ocorrer entre os dias 12 e 29 de maio. Promovido pelo Sesc/RS, o evento deste ano marca o retorno do festival ao seu formato original, após o cancelamento em 2020 e a realização quase completamente virtual no ano passado.

Teatro do Sesc Alberto Bins, Theatro São Pedro, Teatro Renascença, Sala Álvaro Moreyra e Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, irão receber espetáculos durante o festival - que também vai se estender para espaços públicos, como o Parque Farroupilha, durante algumas das 48 sessões cênicas na Capital.

A venda dos ingressos para os espetáculos pagos inicia nesta quarta-feira no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio . É possível também adquirir entradas de forma presencial, nas unidades do Sesc/RS pelo Estado.

Para a edição deste ano, estão previstas atrações de destaque nacional como A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa (RJ, foto), Kintsugui, 100 Memórias (SP), Pra não morrer (PR), Estudos Nº 1: Morte e Vida (PE) e Paixão viva (RJ), entre outros. As artes cênicas gaúchas estarão amplamente representadas, incluindo peças de sucesso como O Inverno do Nosso Descontentamento: Nosso Ricardo II e Circo de Horrores e Maravilhas (confira programação completa logo abaixo).

[email protected] Estão programadas também ações formativas online, com foco no intercâmbio entre os grupos cênicos de diversas regiões do País. Para solicitar acesso às salas (através da plataforma Zoom), o interessado deve enviar e-mail com nome completo, data e horário do encontro que tem interesse em participar para

PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO 2022

12/05 (Quinta-feira)

19h – Ensina-me a Fazer Arte

Tânia Alice (RJ)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

21h – Sambaracotu

Canoas Coletivo de Dança (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

13/05 (Sexta-feira)

19h – Se Piscar Já Era

Rodrigo Vieira (SP)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

21h – Sambaracotu

Canoas Coletivo de Dança (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

14/05 (Sábado)

19h – Se Piscar Já Era

Rodrigo Vieira (SP)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

21h – A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa

André Paes Leme (RJ)

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro - Porto Alegre)

15/05 (Domingo)

11h – Histórias de Circo sem Lona

Tia Teatro (RS)

Local: Parque Farroupilha (Expedicionário)

18h – A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa

André Paes Leme (RJ)

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro - Porto Alegre)

17/05 (Terça-feira)

10h e 15h – O Matuto

Rapha SantaCruz (PE)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

19h – Para Não Morrer

Espaço Cênico (PR)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

21h – O Inverno do Nosso Descontentamento: Nosso Ricardo III

Teatro ao Quadrado (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

18/05 (Quarta-feira)

15h – Piquenique

Outrar Produções Artísticas (RJ)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

19h – Para Não Morrer

Espaço Cênico (PR)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

20h – Iago

Miwa Yanagizawa e Marcio Nascimento (RJ)

Local: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro - Porto Alegre)

19/05 (Quinta-feira)

15h – Piquenique

Outrar Produções Artísticas (RJ)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

20h – Iago

Miwa Yanagizawa e Marcio Nascimento (RJ)

Local: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro - Porto Alegre)

20/05 (Sexta-feira)

15h – Emaranhada

Marcio Moura (RJ)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

19h – Estudos Nº 1: Morte e Vida

Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

21h – Cllã

Alex Sander dos Santos (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

21/05 (Sábado)

15h – Emaranhada

Marcio Moura (RJ)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

19h – Estudos Nº 1: Morte e Vida

Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

21h – Cllã

Alex Sander dos Santos (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

22/05 (Domingo)

11h – Um Dia, Uma Palhaça

Odelta Simonetti (RS)

Local: Parque Farroupilha (Expedicionário)

13h – Circo de Horrores e Maravilhas

Oigalê (RS)

Local: Parque Farroupilha (Cancha de Bocha)

19h – Preta Mina: O Fim do Silêncio, o Eco do Incômodo

Preta Mina (RS)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

24/05 (Terça-feira)

19h – As Flores do Meu Jardim

Fita Crepe Cia de Teatro (RS)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

19h – A Reminiscência dos Tambores do Corpo no mago dos Homens Ifá na Crença do Maria, Marias

Cia de Dança Afro Daniel Amaro (RS)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

25/05 (Quarta-feira)

19h – A Reminiscência dos Tambores do Corpo no mago dos Homens Ifá na Crença do Maria, Marias

Cia de Dança Afro Daniel Amaro (RS)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

21h – Líricas Sulinas

Clarissa Ferreira (RS)

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro - Porto Alegre)

26/05 (Quinta-feira)

19h – Paixão Viva

Ítala Nandi (RJ)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

20h – Cabeça (Um Documentário Cênico)

Complexo Duplo (RJ)

Local: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro - Porto Alegre)

21h – Em Chamas

Matheus Melchionna (RS)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

27/05 (Sexta-feira)

19h – Paixão Viva

Ítala Nandi (RJ)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

20h – Dois (Mundos) - Volume 1: Coração

Complexo Duplo (RJ)

Local: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro - Porto Alegre)

21h – Palácio do Fim

Incomode-te (RS)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

28/05 (Sábado)

18h – Tão Longe, Tão Perto, Tão Perto, Tão

Ânima Cia de Dança (RS)

Local: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665, Centro - Porto Alegre)

19h – Kintsugui, 100 Memórias

Lume Teatro (SP)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

20h – Dois (Mundos) - Volume 1: Coração

Complexo Duplo (RJ)

Local: Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro - Porto Alegre)

21h – De Tempo Somos - Um Sarau do Grupo Galpão

Grupo Galpão (MG)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

29/05 (Domingo)

11h – Deus e o Diabo na Terra da Miséria

Oigalê (RS)

Local: Parque Farroupilha (Cancha de Bocha)

14h – Faísca D’Água: O Encontro da Natureza com a Humanidade

Grupo Ueba Produtos Notáveis (RS)

Local: Parque Farroupilha (Expedicionário)

19h – Kintsugui, 100 Memórias

Lume Teatro (SP)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

21h – De Tempo Somos - Um Sarau do Grupo Galpão

Grupo Galpão (MG)

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus - Porto Alegre)

Ações formativas online

17/05 (Terça-feira)

17h – Produção artística de artes da cena do jornalismo cultural

Mediação de Igor Ramos - com Quarta Parede (PE) e Roger Lerina (RS)

Online via Plataforma Zoom

18/05 (Quarta-feira)

11h – Intercâmbio

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Yara Novaes (MG) e Patrícia Fagundes (RS)

Online via Plataforma Zoom

17h – Intercâmbio

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Grupo Magiluth (PE) e Coletivo Errática (RS)

Local: Sala Carlos Carvalho (Casa de Cultura Mario Quintana - Porto Alegre)

19/05 (Quinta-feira)

17h – Do mundo para as telas

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Ricardo Gadelha (RJ) e Grupo de Teatro de Pernas pro Ar (RS)

Online via Plataforma Zoom

18h – Intercâmbio

Mediação de Igor Ramos - com Coletivo Instrumento de Ver (DF) e Circo Híbrido (RS)

Online via Plataforma Zoom

20/05 (Sexta-feira)

14h – Intercâmbio

Mediação de Igor Ramos - com Anti Status Quo Cia de Dança (DF) e Suzi Weber (RS)

Online via Plataforma Zoom

15h – Intercâmbio

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Inquieta Cia (CE) e Teatro Ofídico (RS)

Online via Plataforma Zoom

17h – Arqueologias do Futuro - Museu dos Meninos

Mediação de Igor Ramos - com Mauricio Lima (RJ) e Rafa Rafuagi (RS)

Online via Plataforma Zoom

21/05 (Sábado)

17h – Intercâmbio

Mediação de Ana Luiza da Silva - com La Vaca Cia de Artes Cênicas (SC) e Jaques Machado (RS)

Online via Plataforma Zoom

24/05 (Terça-feira)

14h – Intercâmbio

Mediação de Igor Ramos - com Mayara Ferrão (MG) e Pretagô (RS)

Online via Plataforma Zoom

17h – Festivais híbridos e políticas públicas

Mediação de Igor Ramos - com PAN - Potência das Artes do Norte (AM) e Fernando Zugno (RS)

Online via Plataforma Zoom

25/05 (Quarta-feira)

17h – Tecnologia e ancestralidade

Mediação de Igor Ramos - com Mayara Ferrão (BA) e Pretagô (RS)

Online via Plataforma Zoom

26/05 (Quinta-feira)

14h – Intercâmbio

Mediação de Igor Ramos - com Catavento Cia Circense (GO) e Fita Crepe Cia de Teatro (RS)

Online via Plataforma Zoom

17h – Dramaturgias em confinamento

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Grupo Magiluth (PE) e Grupo Jogo (RS)

Online via Plataforma Zoom

27/05 (Sexta-feira)

14h – Intercâmbio

Mediação de Ana Luiza da Silva - com Eranos Círculo de Artes (SC) e Rococó Produções Artísticas e Culturais (RS)

Online via Plataforma Zoom

17h – Intercâmbio

Mediação de Igor Ramos - com Mauricio Lima (RJ) e Chiquinho D’Vilas (RS)

Online via Plataforma Zoom