Promovendo novo álbum, cariocas do Braza estão de volta a Porto Alegre

Misturando os ritmos e a herança cultural brasileira com as linguagens musicais contemporâneas, a banda carioca Braza volta ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (30), a partir das 23h. A banda, que vem à Capital promover o novo disco Eita, tinha um show marcado para antes da pandemia, e os ingressos para a data anterior seguem válidos para a apresentação desta semana. Ainda há ingressos à venda no Sympla, entre R$ 45,00 e R$ 90,00.