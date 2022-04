Documentário sobre o SUS na Casa de Cultura Mario Quintana terá entrada franca

Dentro da programação do Fórum Social das Resistências 2022, acontece nesta quinta-feira (28), às 19h, a exibição do filme Se não fosse o SUS, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A entrada é franca. Após a sessão, haverá debate sobre o tema.

O documentário dirigido por Guilherme Castro registra e analisa a crise sanitária a partir de cenas em Unidade Básicas e territórios, com testemunhos de trabalhadores, usuários e integrantes de conselhos de Saúde. O filme, com duração total de 24 minutos, procura mostrar que, mesmo com o negacionismo e a falta de ação e coordenação central, o SUS conseguiu cuidar e salvar centenas de milhares de vidas durante a maior crise sanitária instalada no País.