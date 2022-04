Escola da Ospa abre 2022 com recital gratuito na Biblioteca Pública do Estado

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) volta a levar música a um dos principais espaços culturais da cidade: o Salão Mourisco, da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190). Nesta quinta-feira (28), às 19h, o local recebe a primeira apresentação dos estudantes da escola em 2022, dentro da série Recitais na Biblioteca.

Desde 2014, o evento é tradição entre as duas instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). O recital tem entrada franca e lugares limitados.

Nesta primeira edição do ano, sobem ao palco nove alunos da Escola: David Peres Palmeira Nunes (trompa), Gabriele Calíope Corrêa Beber (violoncelo), João Pedro de Almeida (contrabaixo), Moizes Santos da Cunha (trompete), Larissa Sofie Karling (violoncelo), Luis Henrique Zanini Matos (trombone baixo), Gabriel Perius Daufenbach (violino), Giovani Leal Pereira (viola) e Rafael Honório Sobrinho (violoncelo). Haverá também a presença do pianista convidado Patrick Menuzzi e do acompanhamento ao piano do chefe de divisão da Escola, André Carrara.

A apresentação contempla obras de Franz Strauss, J.S. Bach, Karl Ditters von Dittersdorf, Vassily Brandt, Camille Saint-Säens, Alexey Lebedev e Wolfgang Amadeus Mozart. A série Recitais na Biblioteca foi retomada em outubro de 2021, após um hiato de dois anos devido à pandemia. Em 2022, uma segunda apresentação está prevista para o final de setembro.