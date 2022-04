Jonathan Ferr busca uma música instrumental popular e urbana em show no Instituto Ling

Considerado o garoto-estandarte do jazz carioca, o pianista Jonathan Ferr estará mostrando nesta quinta-feira (28), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 400), uma sonoridade que mescla gêneros como hip hop e R&B na busca de uma música instrumental mais popular e urbana. O artista apresentará o repertório do álbum Cura (2021), segundo de sua carreira, além de faixas do seu disco de estreia, Trilogia do Amor (2019). Os ingressos estão à venda no site institutoling.org.br e na recepção do centro cultural com preços de R$ 25, 00 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Criado no subúrbio de Madureira, no Rio de Janeiro, Ferr é a personificação da quebra de paradigmas: sem abrir mão de suas referências clássicas e com a junção de diferentes universos musicais, que ainda incluem o neo soul e a música eletrônica, o artista quer democratizar e desmistificar a música instrumental.