Grupo Fato traz a pluralidade na sola dos tamancos a Porto Alegre

Misturando ritmos de diferentes regiões do Brasil, e usando o tamanco do fandango paranaense como marca registrada da sua sonoridade, o Grupo Fato desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira para apresentar o show Claro movimento, dirigido por Márcio Mattana. Juntos, Andrezza Prodóssimo, Grace Torres, Daniel Fagundes, Priscila Graciano e Ulisses Galetto sobem ao palco do Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75), às 20h, para mostrar a imensidão musical presente no nosso País. Os ingressos para a performance já estão à venda na plataforma Sympla, ao custo de R$ 30,00.

O espetáculo traz ao todo 16 faixas, sendo 11 canções do novo álbum homônimo, quatro clássicas que marcaram a trajetória do grupo e uma inédita que homenageia os índios Nambiquara. "Sempre buscamos agregar componentes novos nas nossas produções, e o nosso último disco é o mais orgânico possível dentro de tudo que tentamos fazer. A música brasileira sempre é vista com uma identidade mais tropical, mas aqui no Sul encontramos outro tipo de som. No Paraná temos uma mistura muito bonita de populações, com índios, portugueses, negros, japoneses, italianos, alemães e árabes. É um lugar onde muitas culturas se misturam em um verdadeiro caldeirão", diz Grace.

Há 28 anos na estrada, o grupo usa o tamanco para dar vida aos sons de percussão que comandam o repertório. Para Priscila, que fica à frente da bateria, o trabalho diz respeito à ressignificação dos instrumentos. "É como se a gente pegasse um pandeiro, típico do samba, e usasse para tocar um gênero completamente diferente. O Brasil é muito vasto, e às vezes as pessoas reduzem ele a uma única estética. Não queremos negar toda a maravilha conhecida no País, mas também queremos mostrar que existe mais. Essa busca e inquietação é constante na nossa produção, procuramos sempre novos caminhos. Essa é a nossa bandeira: de tradicional não tem nada."

Dentro dessa diversidade, o show transita por temáticas que envolvem movimento, transformação, paisagens, distâncias e passagem do tempo. "Esse passeio que aparece no disco, e que agora também apresentamos em cima do palco, se dá tanto no sentido geográfico - de estar literalmente indo de um lugar para o outro -, como no sentido simbólico. É sobre você não ficar estático para conseguir enxergar e contemplar a imensidão ao seu redor", retoma Grace.

Além disso, a artista, responsável pelos teclados, diz ainda que as obras escolhidas fazem uma crítica ao tempo atual, trazendo para as letras personagens que só conseguem olhar para si mesmos e outros que parecem querer retroceder, resgatando momentos ruins do passado que marcaram a história. É um álbum que abraça a pluralidade do momento que estamos vivendo junto a todos os assuntos que nos inquietam constantemente, criando nos versos uma poesia que, por si só, se mantém viva e vai além da esfera musical.

A seleção das faixas apresentadas inclui ainda composições que fizeram parte da longa trajetória do Fato. A escolha, que foi feita com ajuda do diretor, buscou respeitar, além da história do grupo, a popularidade e as preferências do público. "Sabemos da importância da troca com os fãs em momentos como esse", dizem as integrantes. A única inédita do espetáculo (Nambiquara), que fala sobre uma tribo do Norte do Brasil, chega como forma de homenagem à nação indígena.

Conheceram a história deste povoado através de um antropólogo francês que morou no Brasil nos anos de 1930 e ficou impressionado com as peculiaridades que observou. Nos relatos de viagem, ele registrou que viviam com muito pouco, eram miseráveis, sem recursos e possuíam apenas aquilo que conseguiam carregar em um cesto nas costas. Mesmo assim, eram os índios mais felizes que já tinha visto em suas expedições, pois estavam sempre rindo e se divertindo. "Isso nos encantou. Decidimos destacar então, através deles, a importância de falarmos sobre o atual momento de dificuldade que os povos indígenas estão vivendo", reforça Grace.

Na parte visual do show, o figurino assinado por Alexandre Linhares e Thifany F. acaba tendo o maior destaque. A partir das letras das canções, que passeiam por paisagens físicas e imaginárias, a dupla buscou inspiração para confeccionar as roupas, trazendo referências de viajantes exploradores. As peças foram todas pensadas a partir de uma técnica que aproveita trajes já existentes, trazendo assim a ideia de movimento e passagem de tempo que permeia todo o espetáculo.