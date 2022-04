Show de Edu Moreira é atração do Teatro Sinduscon nesta quinta-feira

O show Vive melhor quem samba, do cantor, violonista e compositor Edu Moreira, é a atração do Teatro Sinduscon (Av. Augusto Meyer, 146) nesta quinta-feira (28), às 20h. A iniciativa integra o projeto O samba é meu dom – temporada 2022 , que apresenta - na última quinta-feira de cada mês - shows de artistas brasileiros, sempre com entrada franca. A curadoria é de Mathias Pinto.

O projeto ainda trará na programação deste ano artistas como Chico Cordeiro, Nath Santos e Izolino. Desde o ano de sua criação, em 2015, o Teatro Sinduscon já apresentou mais de 60 shows, entre eles, Valéria, Pâmela Amaro, Hique Gomes, Nina Wirtti e Luís Barcelos, entre muitos outros.

Edu Moreira é gaúcho e sua biografia musical se deu através do cavaquinho e do violão. Participou de inúmeros projetos culturais relacionados à Música Popular Brasileira desde então e é responsável por produzir rodas de samba na Capital e arredores há algum tempo, procurando sempre enaltecer sua ancestralidade africana à medida que traz para essas rodas os sambas que resgatam a importância negra na formação cultural brasileira.

Em seu repertório estão compositores como Cartola, Candeia, Mestre Marçal, Wilson Moreira, Jovelina Pérola Negra entre outros, além de composições próprias. Estará acompanhado por Rafa 16 (violão), Cabelinho (cavaquinho), Cleômenes Jr. (sax e flautas), Marcelo Moyses (clarinete), Zalmir Chartzman (percussão) e Mário Martins (pandeiro).