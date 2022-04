Na próxima segunda-feira (25), o Roda Viva entrevista o Embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko. Ele vai falar sobre a invasão de seu país pela Rússia e as perspectivas do conflito, que já se prolonga por dois meses e ainda não tem sinais de uma possível solução. O programa será exibido ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Enquanto a Rússia prossegue com a agressão, o governo ucraniano tem recebido ajuda militar dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França, para tentar resistir à ocupação. Moscou exige a entrega de áreas ocupadas em troca de um cessar-fogo, mas o governo do presidente Volodimir Zelensky já deixou claro que a Ucrânia não cederá qualquer parte de seu território.

Com mais de dez anos à frente da embaixada da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko chegou a retornar a Kiev no início do conflito. Mas, em seguida, voltou para reassumir seu posto e, entre outros objetivos, coordenar a ajuda aos refugiados e a vinda de alguns de seus compatriotas ao Brasil.