CHC Santa Casa promove live 'Dimensões e reflexos do racismo no século XXI'

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa promove na próxima segunda-feira (25), a partir das 19h, a live Dimensões e reflexos do racismo no século XXI para debater a natureza das relações raciais contemporâneas. Com transmissão pelo canal do Youtube do CHC , o evento é gratuito e contará com a contribuição de experientes pesquisadores e pesquisadoras que discutirão as implicações ideológicas, político-econômicas e culturais do fenômeno racial a partir de análises vinculadas aos campos da Psicologia, Sociologia, Economia e Direito.

O debate será mediado pelo pesquisador José Rivair Macedo, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Lisboa, e integrante do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, Indígenas e Africanos (NEAB), da Ufrgs. Os painelistas são:

Lourenço Cardoso: Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Docente do Instituto de Humanidades na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Autor do livro “O branco ante a rebeldia do desejo: um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional” e “A branquitude acadêmica”, editado em 2020.

Luciana Mello: Doutora em Sociologia pela UFRGS e pela Université de Nice Sophia Antipolis. É docente no curso de graduação em Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS. Participa do grupo de pesquisa Trabalho e Reconhecimento Social e integra o Observatório de Gênero e Diversidade da Universidade Federal de Pelotas/UFPEL. É membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Rio Grande do Sul.

Lúcio Almeida: Doutor pela Faculdade de Direito da UFRGS, onde atualmente é docente contratado de Direito Administrativo. Atua como professor na Faculdade Dom Bosco e na Universidade La Salle de Canoas/RS. Tem formação em Direito Constitucional, Administrativo e Antidiscriminação. Integra a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). É autor, entre outros, do livro “Direito da diversidade: reconhecimento de negras e negros brasileiros” (2020).