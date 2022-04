Duo Abreu & Spinelli apresenta músicas do teatro shakespeariano na CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), recebe neste domingo (24) o espetáculo The Food of Love, as músicas do teatro shakespeariano, recital de soprano e violão clássico, com o Duo Abreu & Spinelli. A atração musical integra a programação paralela à exposição A Casa do Tempo, que ocupa cinco ambientes do complexo cultural. O recital acontece às 19h, com entrada franca, no Jardim Lutzenberger, no 5º andar da CCMQ (Andradas, 736).

Formado em 2015, pela soprano Geisa Abreu e pelo violonista Jonathan Spinelli, o duo desenvolve amplo repertório camerístico com obras originais para voz e violão, de diversos compositores e períodos, e arranjos exclusivos para esse formato de música de câmara. Em 2019, com financiamento via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o Duo Abreu & Spinelli lançou o CD The Food of Love – as músicas do teatro shakespeariano, com base em pesquisa sobre o repertório musical dentro da obra de William Shakespeare (1564-1616).

A exposição A Casa do Tempo, organizada por alunos do curso de especialização em Práticas Curatoriais do Instituto de Artes da UFRGS, pode ser visitada até o dia 15 de maio na CCMQ. Os cinco núcleos curatoriais, que envolvem fotografia, memória, música, cinema e outras linguagens, ocupam o Espaço Maria Lídia Magliani (5º andar), a Sala Radamés Gnattali (4º andar), o Laboratório Vania Toledo (3º andar), o Memorial A Casa do Poeta e o Espaço-experimento Jardim de Inverno (2º andar).

O trabalho de pesquisa e concepção musical desenvolvido pelo Duo Abreu & Spinelli se constrói a partir da dramaturgia shakespeariana. A música começou a subir ao palco na voz dos atores e por meio dos músicos que executavam canções em cena. De início, eram músicas conhecidas do público, escolhidas, provavelmente, pelo próprio Shakespeare, e incluídas nas peças de forma similar às trilhas sonoras da atualidade. O sucesso do experimento levou o próprio Shakespeare a escrever poemas que se tornariam músicas para serem executadas durante as peças. No recital de domingo, além das músicas do CD The Food of Love, o Duo Abreu & Spinelli apresenta uma seleção especial do repertório, que vai da renascença espanhola à Bossa Nova.

A soprano Geisa Abreu, mestra em Linguística Aplicada e especialista em Língua e Literatura Inglesa, é diretora artística do espetáculo O amor, a voz e o violão: da Renascença à Bossa Nova, que apresenta uma trajetória histórico-musical de canções de amor para voz e violão. Também é pesquisadora de língua e linguagem, produtora, idealizadora e responsável pelo projeto The Food of Love.

Jonathan Spinelli é mestre e doutorando em Práticas Interpretativas e bacharel em Violão Clássico pela UFRGS. É professor de música, arranjador e diretor musical dos espetáculos O amor, a voz e o violão: da Renascença à Bossa Nova e The Food of Love.