Musical destinado ao público infanto-juvenil, o espetáculo As Princesas e o Príncipe Encantado estreia no próximo dia 05 de maio (quinta-feira), no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro). A peça busca desconstruir estereótipos marcados por sociedades patriarcais, através de uma releitura contemporânea de personagens dos clássicos infantis.

Na trama, as princesas descobrem que casar não é a principal meta de suas vidas. Também são apresentadas com características mais próximas da realidade "humana" e dos tempos atuais: a Bela Adormecida é acometida pela hiperatividade dos tempos modernos, depois de anos em um sono profundo; Cinderela fica muito ansiosa durante a pandemia de Covid-19, e começa a se questionar sobre sua aparência; e Preta da Terra (que chega como uma versão de Branca de Neve) supera a desconfiança nos relacionamentos, gerada após ter sido traída pela madrasta.

A história também objetiva mostrar a diversidade das famílias e da sociedade, ao apresentar o rei como um homem negro e o príncipe como um rapaz branco. "Acreditamos que a peça contribui para a reflexão sobre questões raciais e promove o respeito, o amor e a amizade entre as pessoas", afirma a produtora e diretora do espetáculo, Manuela Falcão.

"A ideia é abordar estes assuntos com leveza, divertimento, diversidade e representatividade", destaca a artista. Ela assina a dramaturgia do espetáculo ao lado de seu irmão Duda Falcão - que é escritor, professor de escrita criativa e editor. "Ele me ajudou na estrutura de texto, na narrativa e em parte da dramaturgia, na qual embarquei pela primeira vez", comenta.

Licenciada em Teatro no Rio de Janeiro, onde morou alguns anos, ela destaca que este é seu primeiro trabalho como diretora de um espetáculo infanto-juvenil. "Representa a realização de um sonho", pontua a artista que, além de ter uma carreira consolidada como atriz, atua como professora de teatro para crianças e adolescentes desde 2008. "O que me inspirou foi falar sobre o amor verdadeiro, que não está em bens materiais ou nas aparências, mas no que a gente é e no que a gente sente", observa.

Para criar o espetáculo, Manuela realizou uma extensa pesquisa através de desenhos animados, e se inspirou em arquétipos trabalhados na jornada do herói (estrutura para histórias criada por Joseph Campbell). "No caso do nosso espetáculo, o príncipe (Guilherme Scalcon) tem o desafio de defender o reinado - e claro que tem aí uma heroína que vai aparecer de surpresa na narrativa. Ela não está no título, não é protagonista nem coadjuvante principal no início, mas acaba fazendo o desfecho do espetáculo", revela a diretora.

A dramaturgia ainda tem a base inspirada no filme Encantado, de William Steig. "Essa pegada medieval aparece muito através do príncipe e do rei (Thiago de Souza), mas também da aventureira (Juliana Strehlau) e da feiticeira (Adriana Lampert)", conta Manuela. "Já as princesas surgem com maquiagem e linguagem que transitam para o contemporâneo."

Outros elementos da atualidade surgem com a presença de um fotógrafo de casamentos, interpretado também por Thiago de Souza. "Ele usa celular, dança funk, e tem um texto 100% contemporâneo", pincela a criadora do espetáculo. Mas a trilha sonora, composta por cinco músicas autorais (com bases criadas pelo artista carioca Cozme), tem também jazz - que marca duas cenas da feiticeira.

Ao questionar outras problemáticas do universo feminino - que surgem a cada personagem -, a peça visa ainda valorizar as mulheres e seus desejos, libertando do peso de se preocupar com o que as outras pessoas (a sociedade) vão pensar, ressalta Manuela. "Uma das minhas influencias também foi Clarice Lispector, porque sua escrita traz muito do feminino e da independência da mulher."

A peça chegou a ser encenada uma única vez em outubro do ano passado, na SAPT - Associação dos Amigos da Praia de Torres. "Foi um grande evento na cidade. Cerca de 300 pessoas foram nos assistir na única apresentação que fizemos", conta Manuela. Na época, ela morava no Litoral gaúcho, e realizou o projeto com outro elenco (incluindo dois atores da formação atual, que viajavam até lá para ensaiar).

De volta à Porto Alegre, decidiu remontar As Princesas e o Príncipe Encantado e convidou a nova equipe (já que os atores da primeira experiência moram em Torres), com a intenção de circular com o espetáculo. "Sinto que há uma demanda não só por parte da classe artística, que precisa trabalhar, mas também da necessidade de se criar novos públicos e plateias", avalia Manuela. "Inclusive, estamos com a agenda aberta para levar o espetáculo para outros lugares, como escolas, clubes, espaços culturais privados e eventos interessados na peça."