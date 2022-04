Voltam os recitais do Solo Piano

Depois de suspender as atividades presenciais durante a pandemia, o projeto Solo Piano volta a apresentar recitais mensais no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert). Nesta segunda-feira, às 12h30min, a convidada é a jovem e premiada pianista Isabella Brill, estudante do curso de graduação em Música. A entrada é gratuita e a lotação máxima é 40 lugares. Natural do município de Ivoti, iniciou seus estudos na área aos 6 anos de idade e desde 2017 vem participando de concursos nacionais de piano. Recentemente foi agraciada com uma bolsa de estudos completa para estudar na renomada Bowling Green State University, nos Estados Unidos. O repertório de seu recital é predominantemente formado por música do século XIX, com obras de Frédéric Chopin e Robert Schumann , além de uma composição do período barroco, de Johann Sebastian Bach.

Oficina extensiva de palhaçaria

Ator, diretor, dramaturgo e palhaço formado no curso de Graduação em Teatro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Fábio Castilhos irá comandar, a partir do dia 6 de maio, uma oficina extensiva sobre a linguagem da palhaçaria. O curso, nomeado Te joga palhaç#!, acontecerá nas sextas-feiras, das 18h30min às 21h30min, até o dia 29 de julho. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99703-0078. O investimento é de R$ 540,00 e as aulas serão no Cerco Cultural (Rua Riachuelo, 579). A oficina tem como objetivo experimentar o ridículo, a ingenuidade, o risco e o prazer, criando um estado de empatia e cumplicidade com os parceiros de cena e o público, além de trabalhar o palhaço enquanto máscara e arquétipo social.

