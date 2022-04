Fábio Castilhos ministra oficina extensiva de palhaçaria

Ator, diretor, dramaturgo e palhaço formado no curso de Graduação em Teatro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Fábio Castilhos irá comandar a partir do dia 6 de maio uma oficina extensiva sobre a linguagem da palhaçaria. O curso, nomeado Te joga palhaç#!, acontecerá nas sextas-feiras, das 18h30min às 21h30min, até o dia 29 de julho.