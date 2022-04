Centro cultural da Zona Sul retoma atividades com feira neste sábado

O Centro Comunitário de Desenvolvimento da Tristeza irá sediar neste sábado (23), a partir das 15h, a primeira Feira Cultural do Centro Cultural Zona Sul (CCZS). O espaço, localizado no antigo complexo arquitetônico das Fábricas Guarisse (Rua Landel de Moura 430), receberá diversos expositores e produtores locais, com atividades para crianças, feira de filhotes e apresentações musicais.

A programação gratuita contará com quatro pockets shows: Bernardo Rabello, Ligia Lazevi, Thays Prado e Thiago Ramil - além de performances com bolhas gigantes. O encerramento do evento conta com a participação da Mostra Tela Indígena, exibindo o curta-metragem de animação GA Vi - a voz do barro.