Espetáculo resgata ancestralidade africana através da história de Ogum

Celebrando a ancestralidade africana e encenando um mundo encantado e poético criado por nossos antepassados, o espetáculo Ogum chega ao Teatro Guarany de Pelotas (Rua Lôbo da Costa, 849 - Pelotas) neste domingo (23) para uma apresentação às 20h. Os ingressos, que custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), estão à venda na bilheteria do local de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 16h.

A peça tem como base os axés plantados na charqueada São João. Assim, a dramaturgia e coreografia narram a teogonia, o feitos e a trajetória de Ogum através de ritmos, movimentos e música.

Além da dança, o público poderá apreciar uma exposição arqueológica com alguns dos objetos oriundos da senzala da Charqueada São João. A realização do espetáculo é da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, do Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Cultura Material (UFPel), do Museu Afro-Brasil-Sul (UFPel) e da Ladaia (UFPel).