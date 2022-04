Mundo Bita realiza dois dias de apresentação em Porto Alegre neste final de semana

Os personagens que habitam o Mundo Bita desembarcam em Porto Alegre neste final de semana para dois dias de apresentação do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80): no sábado (23), às 17h30min, e no domingo (24), às 14h30min e 17h30min.

Festejando e incentivando as brincadeiras ao ar livre, o contato com outras crianças e momentos de alegria fora do digital, Dentro do mundo lá fora aborda, com leveza, cor e muita música temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene permeiam as histórias.

Nesta temporada, eles terão espaço para reforçar com a gurizada os cuidados necessários com a pandemia, com o uso de máscara e a higienização das mãos, que se torna ainda mais importante agora que as crianças voltam presencialmente para creches e escolas. Os ingressos, que custam entre R$ 35,00 e R$ 120,00, estão disponíveis para compra na plataforma Uhuu.