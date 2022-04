Biblioteca Pública do Estado apresenta teatro de bonecos com figuras da literatura

Neste sábado (23), data em que se comemora o Dia Mundial do Livro e Direitos do Autor, a Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) presenteia o público, às 16h, com o espetáculo de bonecos Eu vi Hamlet dentro de um saco, Dom Quixote em cima de um livro e Mario Quintana voando em uma folha de jornal, da Cia Passa Lá.

Com bonecos de Mario Quintana, Shakespeare e Cervantes, a peça possui um enredo original com pantomima, interatividade com o público e música clássica. O objetivo da apresentação é incentivar a leitura a partir do resgate de grandes clássicos da literatura universal.

A entrada é gratuita, mediante contribuição espontânea aos atores Luiz Fernando Moojen e João Vasconcello, que são os responsáveis por dar vida aos personagens. O número de vagas para assistir ao espetáculo é limitado.