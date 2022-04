Programação acessível ganha categoria especial na plataforma #CulturaEmCasa

Para comemorar os dois anos de, a plataforma de streaming e vídeo por demanda irá lançar neste domingo (24) a categoria Conteúdos Acessíveis, que reunirá toda a programação com acessibilidade. A estreia acontecerá às 21h com a peça infantil O musical da passarinha. A data marca ainda a comemoração do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras.