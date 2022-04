Iecine promove oficina de produção audiovisual afirmativa

formulário virtual Estão abertas até o dia 1º de maio as inscrições da nova oficina realizada pela Secretaria de Cultura por meio do Iecine: Produção audiovisual afirmativa. Com apenas 30 vagas, a atividade será ministrada pela diretora de projetos culturais Sofia Ferreira. Os interessados podem se matricular gratuitamente através de um

O curso será realizado entre os dias 2 e 13 de maio (de segunda a sexta-feira), das 9h às 13h, presencialmente, no Laboratório Iecine Odilon Lopez, localizado no 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

A oficina tem como objetivo formar produtores negros e negras para o audiovisual, dentro do recorte afirmativo. Entre os temas a serem abordados nas aulas, destaca-se a realidade sociocultural das periferias e dos grupos urbanos na criação de conteúdos audiovisuais que evidenciem as raízes étnicas do Brasil.

Além disso, o programa conta ainda com conteúdos como análise de repertório audiovisual, perspectiva histórica, práticas profissionais atuais e subjetividades e desafios acerca da temática.