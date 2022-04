A Cor Púrpura em curta temporada

Em nova turnê pelo Brasil desde o início deste ano, A Cor Púrpura - O Musical cumpre, pela primeira vez, curta temporada em Porto Alegre, nesta sexta-feira e sábado (às 21h) e no domingo (18h), no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8.787). Aclamado pelo público e pela crítica em diversas cidades do País, desde sua estreia em 2019, o espetáculo tem versão brasileira do jornalista Artur Xexéo (falecido em 2021) e direção de Tadeu Aguiar.

"Este é o maior sucesso da minha trajetória, e olha que são 42 anos de carreira", afirma Aguiar, que já assinou diversos outros musicais. "Não há quem saia da peça sem ser tocado de alguma forma, mesmo aqueles que não gostam do gênero", garante. Ingressos, entre R$ 37,50 e R$ 150,00, estão à venda pela plataforma Sympla (antecipados) e no Teatro do Sesi (neste caso, somente nos dias das apresentações, duas horas antes do começo do espetáculo).

Com dramaturgia baseada na história original do livro de Alice Walker, a montagem conta com 17 atores em cena e um stand by, todos negros - o que, na visão do diretor, é um ato político, em prol da representatividade. E há mais motivos para defender esta definição. "A obra trata de temas como masculinidade tóxica, machismo, feminicídio, desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e violência contra a mulher", resume.

Clássico da literatura norte-americana, e vencedor do prêmio Pulitzer em 1983, o conto épico - que também foi inspiração para o filme estrelado por Whoopi Goldberg e dirigido por Steven Spielberg em 1986 - abrange 40 anos na vida de Celie, uma mulher afro-americana que mora no Sul dos Estados Unidos. Ela sobrevive a abusos sexuais e à forma intolerante como é tratada por seu suposto pai - com quem acaba tendo dois filhos.

Depois de ser trocada por uma vaca para desposar o machista Albert Johnson, as coisas conseguem piorar em sua vida. Para driblar a solidão, Celie procura companhia em qualquer lugar que pode, uma vez que é separada dos filhos e também de sua irmã, para quem escreve cartas que nunca chegam. Após anos de sofrimento, ela um dia descobre a amizade, e na sequência também o amor, a força, o poder da educação e o direito de ser reconhecida como um ser humano.

Apoiado pelo Ministério do Turismo e pela Bradesco Seguros, com patrocínio da Eletrobras, A Cor Púrpura - O Musical é resultado de um orçamento inicial de R$ 2,4 milhões. Em 2019, chegou a fazer temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e, após o período de isolamento pandêmico, retomou sua turnê em janeiro deste ano. Segundo Aguiar, foi necessário fazer restauros nos cenários e uma lavagem especial nos mais de 90 figurinos, por conta do tempo sem uso.

Antes de chegar à Capital gaúcha, o espetáculo passou por Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Santos (SP) e Florianópolis (SC). Depois de Porto Alegre, a primeira etapa da turnê se encerra em Campinas (SP). "A cada cidade que desembarcamos, levamos junto três caminhões de 15 metros de baú para montar os cenários, que se alternam através de um palco giratório de seis metros de diâmetro e uma escada com sistema de travelling em volta", descreve o diretor, buscando dimensionar a quantidade de material cênico que a montagem envolve. "É tudo muito moderno, com som digital e luz computadorizada", anima-se.

Aguiar conta que a cenografia foi pensada de forma que lembre "um relógio, uma máquina do tempo". "À medida que vai girando, vai indicando ao expectador uma mudança interior na personagem", explica. O diretor afirma que a montagem não tem nada de semelhante à versão da Broadway, que ele teve a oportunidade de assistir em 2016. "Não copiamos nada. Fizemos de forma bem brasileira", comenta.

"Os americanos fizeram o espetáculo apenas com 17 cadeiras em cena, por exemplo. Para o público de lá, funcionou. Mas, no nosso caso, precisávamos situar o expectador que não tem no imaginário aquela referência geográfica", compara o artista. "Por isso, optamos por criar um ambiente que reproduzisse a Geórgia (e os tipos do Sul dos EUA) do início do século passado."

Esta e outras fórmulas deram certo: desde de sua estreia, a montagem dirigida por Aguiar já conta com 97 indicações e 75 prêmios conquistados, em todas as categorias. "A atriz Letícia Soares, que faz o papel de Celie, recebeu mais de dez premiações por sua atuação", orgulha-se o diretor. Ele comenta que, para definir o elenco, realizou uma audição com atores de todos os estados brasileiros.

"Foram 504 candidatos, inicialmente. Depois de escolher tipos e vozes ficaram mais de 200 para os testes de canto, interpretação e dança", recorda Aguiar, explicando que a partitura do espetáculo é "muito complexa".

O elenco conta ainda com Jorge Maya, Alan Rocha, Merícia Cassiano, Sergio Menezes, Erika Affonso, Flavia Santana, Larissa Noé ; Suzana Santana; Hannah Lima; Cláudia Noemi; Caio Giovani; Leandro Vieira; Gabriel Vicente; Thór Junior; André Sigom; Nadjane Pierre e Leo Araújo. Todos atuam, cantam e dançam durante as 23 canções que compõem o repertório.